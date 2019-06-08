Рогозин рассказал об уменьшении робота «Федора» для полета в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС.

По словам Рогозина, это было сделано для того, чтобы робота было удобнее поднимать через люк в космическом корабле «Союз».

«Мы действительно эту работу уже провели, его уменьшили, поставили новые приводы, проверили на вибростенде, все работает. Работа была проведена еще в мае, он адаптирован (к полету)», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что робот «Федор» станет участником всех летных испытаний нового российского пилотируемого корабля «Федерация».

