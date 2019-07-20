Нижегородский суд арестовал владельца завода по обвинению в мошенничестве при строительстве объектов оборонного предприятия

Владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева арестовали по обвинению в мошенничестве более чем на 250 млн рублей при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде.

Речь идет о «Нижегородском заводе 70-летия Победы». На нем производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы. Решение об аресте вынес Нижегородский районный суд. Дегтярев пробудет в СИЗО до 8 сентября включительно. Ранее Дегтярев уже был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Он вышел на свободу в апреле 2019 года, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее «ВИП-Стройинжиниринг» фигурировала как компания, имеющая задолженности по зарплате перед строителями космодрома Восточный.