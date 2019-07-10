Когогина попросила Кудрина следить за реализацией нацпроектов в моногородах

Депутат Госдумы Альфия Когогина обратилась к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с вопросом о мониторинге ситуации с нацпроектами в моногородах. Она считает действующую систему недостаточной.

«На мой вопрос Алексей Леонидович ответил, что дополнительно будет проведен мониторинг эффективности использования бюджетных средств. На мой взгляд, этого недостаточно — для меня вопрос о реальном мониторинге реализации нацпроектов в моногородах остается открытым», — приводит слова депутата пресс-служба фракции «Единой России» в Госдуме.

Задавая Кудрину вопрос о мониторинге ситуации, Когогина уточнила, что в моногородах проживает около 10% населения и направляется только 2% средств нацпроектов.

Депутат выразила надежду, что ситуацию исправит программа по развитию моногородов.

Напомним, что Альфия Когогина стала лидером среди депутатов Госдумы от Татарстана по размерам семейных доходов за 2018 год. Вместе с мужем — главой КАМАЗа Сергеем Когогиным — они заработали 159,2 млн рублей.

Тема поддержки моногородов является одной из ключевых в деятельности Когогиной. Ранее она пролоббировала принятие поручения о необходимости «сквозного» включения программы поддержки моногородов в рамках национальных проектов.

