В Норвегии заявили об отсутствии опасности утечки радиации с советской подлодки «Комсомолец»

Утечка радиации с затонувшей в Норвежском море советской атомной подлодки «Комсомолец», которую недавно зафиксировало Норвежское агентство по ядерной безопасности, не представляет опасности для людей или морской среды.



Так, одна из проб воды, взятых вблизи вентиляционного отверстия субмарины, показала радиоактивный уровень в 100 тыс. раз выше, чем в чистой морской воде.

«Самый большой показатель, измеренный в этих пробах, был в 800 000 выше нормы. Другие пробы, собранные с этого же места в ходе экспедиции, не показали никаких повышенных показателей», — сообщает RNS со ссылкой на Агентство по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Советская атомная подводная лодка 3-го поколения К-278 «Комсомолец» в результате пожара затонула в Норвежском море 7 апреля 1989 года. По официальным данным, погибло 42 человека.