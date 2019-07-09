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«Ремонтстройсервис» займется реставрацией ДК железнодорожников в Юдино за 211 млн рублей

11:08, 09.07.2019
«Ремонтстройсервис» займется реставрацией ДК железнодорожников в Юдино за 211 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт ДК железнодорожников в Юдино. ООО «Ремонтстройсервис» выполнит работы за 210,8 млн рублей.

Итоги аукциона были подведены 8 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техдокументации, в здании ДК необходимо отремонтировать фасады, входную группу, стены подвала и двух этажей. Требуется провести ремонт потолков и полов, окон, кровли и чердака. Также необходимо будет отреставрировать наружную лепнину и инженерные коммуникации.

Напомним, что прием заявок начался во второй половине июня. Начальная стоимость контракта составляла почти 212 млн рублей.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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