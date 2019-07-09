«Ремонтстройсервис» займется реставрацией ДК железнодорожников в Юдино за 211 млн рублей

ГИСУ РТ определило победителя тендера на ремонт ДК железнодорожников в Юдино. ООО «Ремонтстройсервис» выполнит работы за 210,8 млн рублей.

Итоги аукциона были подведены 8 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техдокументации, в здании ДК необходимо отремонтировать фасады, входную группу, стены подвала и двух этажей. Требуется провести ремонт потолков и полов, окон, кровли и чердака. Также необходимо будет отреставрировать наружную лепнину и инженерные коммуникации.

Напомним, что прием заявок начался во второй половине июня. Начальная стоимость контракта составляла почти 212 млн рублей.