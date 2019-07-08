Иран превысил уровень обогащения урана

Сегодня Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.

При этом Тегеран может увеличить показатель до 20%, однако пока в этом нет необходимости, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова официального представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Напомним, вчера замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой. При этом Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.