Google разработала аналог AirDrop для Android

Google планирует запустить собственную систему беспроводной передачи данных под названием Fast Share. Она должна составить конкуренцию AirDrop от Apple.

Разработчики уже смогли протестировать новый механизм в бета-версии Android Q, сообщает 9to5Google.

Fast Share должна работать не только на Android, но и на Chromebook.

По предварительным данным, для активации сервиса необходимо включить Bluetooth и геолокацию, а также находиться близко от устройства передачи. В первую очередь устройство будет отдавать предпочтение тем адресатам, которые уже отправляли данные на устройство. Указав предпочитаемое устройство, можно ускорить процесс передачи файлов.

Ранее сообщалось, что Google отказалась от конкуренции с Apple в сфере производства планшетов. Компания отменила презентацию двух неанонсированных устройств и заявленного преемника Pixelbook Slate.



