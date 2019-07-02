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Google разработала аналог AirDrop для Android

03:48, 02.07.2019
Google разработала аналог AirDrop для Android
Фото: 9to5google.com

Google планирует запустить собственную систему беспроводной передачи данных под названием Fast Share. Она должна составить конкуренцию AirDrop от Apple.

Разработчики уже смогли протестировать новый механизм в бета-версии Android Q, сообщает 9to5Google.

Fast Share должна работать не только на Android, но и на Chromebook.

По предварительным данным, для активации сервиса необходимо включить Bluetooth и геолокацию, а также находиться близко от устройства передачи. В первую очередь устройство будет отдавать предпочтение тем адресатам, которые уже отправляли данные на устройство. Указав предпочитаемое устройство, можно ускорить процесс передачи файлов.

Ранее сообщалось, что Google отказалась от конкуренции с Apple в сфере производства планшетов. Компания отменила презентацию двух неанонсированных устройств и заявленного преемника Pixelbook Slate.

ТехнологииIT
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