Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест члена совета директоров автодилера «Рольф», директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемого по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.



Прокурор не возражал ни против домашнего ареста, ни против залога, пишет РБК.

Ранее сотрудники правоохранительных органов во время обысков в дилерских центрах «Рольф» задержали трех топ-менеджеров компании.

Это гендиректор Светлана Виноградова, главный финансовый директор Александр Озерянов и директор департамента анализа и развития бизнеса Анатолий Кайро. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По данным следствия, в феврале 2014 года руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской компании Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены. Таким образом, за рубеж было выведено порядка 3,94 млрд рублей.