МАК назвал причину крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2018 году

Крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году произошло из-за ошибки пилотов.

«Катастрофа самолета Ан-148 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех приемников полного давления, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», — приводит ТАСС выдержку из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).



Напомним, что 11 февраля под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148, летевший в Орск. В результате трагедии погиб 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

СК также сообщал, что причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа.