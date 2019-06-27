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МАК назвал причину крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2018 году

19:47, 27.06.2019
МАК назвал причину крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2018 году
Фото: mchs.gov.ru

Крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году произошло из-за ошибки пилотов.

«Катастрофа самолета Ан-148 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех приемников полного давления, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», — приводит ТАСС выдержку из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Напомним, что 11 февраля под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148, летевший в Орск. В результате трагедии погиб 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

СК также сообщал, что причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа.

Происшествия
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