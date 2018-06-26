Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа — СК

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», которая произошла в феврале в Подмосковье, стала ошибка экипажа.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Напомним, что 11 февраля под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148, летевший в Орск. В результате трагедии погиб 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.