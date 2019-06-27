The Bell проанализировало доходы Тины Канделаки

Издание The Bell подробно разобрало, из чего складываются доходы медиаменеджера Тины Канделаки, которые составили 132,7 млн рублей за 2018 год. По оценке журналистов, только на платных выступлениях она заработала за год около $1,25 млн (90 млн рублей).

Такую сумму издание насчитало исходя из слов Канделаки о проведении около 25 платных выступлений за гонорар в 50 тысяч евро.

Тина Канделаки называла среди других своих источников различные направления бизнеса, которым она занимается.

По данным The Bell, она выступала сопродюсером сериала о футболе «Большая игра», запланированного на 2020 год фильма о 8 марта со Стасом Михайловым и сериала для сервиса «Амедиатека».

«Товарный знак «Тинатин» зарегистрирован на ООО «Брендбокс», в котором Канделаки принадлежит 80%. Выручка этой компании в 2016 году составила 7,8 млн рублей, убыток — 3,6 млн рублей (более поздних данных в «СПАРК» нет)», — пишет издание.

Выручка ООО «Британи», на которое оформлен спа-салон Канделаки «В Копернике», составила 30,9 млн рублей. Прибыль достигла 5,1 млн рублей.

Косметический бренд AnsaLigy был оформлен на ту же компанию, но сейчас идет передача товарного знака ООО «Сэйгл». Выручка бренда выросла более чем в 40 раз, следует из его презентации. За I квартал 2019 года она составила 29 млн рублей, против 0,64 млн рублей годом ранее.

Напомним, что Канделаки объяснила резкий рост своих доходов именно активным участием в бизнесе. Она также упоминала и о зарплате на «Матч ТВ».