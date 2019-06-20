Новости экономики

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Суд отказал экс-владельцу банка «Советский» в привлечении к субсидиарной ответственности Роберта Мусина

10:51, 20.06.2019
Суд отказал экс-владельцу банка «Советский» в привлечении к субсидиарной ответственности Роберта Мусина
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск бывшего совладельца АО Банк «Советский» Владимира Митрушина к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.

Банкир требовал привлечь Мусина и еще двух топ-менеджеров к субсидиарной ответственности, пишет РАПСИ.

Суд не стал рассматривать заявление, поскольку подобные требования вправе выставлять конкурсный управляющий банкротящейся организации по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов.

Митрушин требовал привлечь к ответственности и чиновников Центробанка, назначивших ТФБ санатором банка «Советский».

ЭкономикаБанки Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров