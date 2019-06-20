Суд отказал экс-владельцу банка «Советский» в привлечении к субсидиарной ответственности Роберта Мусина
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск бывшего совладельца АО Банк «Советский» Владимира Митрушина к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину.
Банкир требовал привлечь Мусина и еще двух топ-менеджеров к субсидиарной ответственности, пишет РАПСИ.
Суд не стал рассматривать заявление, поскольку подобные требования вправе выставлять конкурсный управляющий банкротящейся организации по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов.
Митрушин требовал привлечь к ответственности и чиновников Центробанка, назначивших ТФБ санатором банка «Советский».ЭкономикаБанки Татарстан
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