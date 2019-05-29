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Промышленность

Стало известно, кто может войти в новый совет директоров «Башнефти»

11:13, 29.05.2019
Стало известно, кто может войти в новый совет директоров «Башнефти»
Фото: bashneft.ru

11 июня в Уфе пройдет общее собрание акционеров АНК «Башнефть», сообщается на официальном портале нефтяной компании.

Один из вопросов на повестке дня — избрание совета директоров. В него предлагается избрать десять человек, из них восемь — представители прежнего состава. Ожидается, что в состав совета директоров войдут руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Геннадий Букаев и вице-президент по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть» Зелько Рунье. Кроме того, заявлено, что в совете директоров «Башнефти» останутся экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов и и. о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов.

Напомним, с 2015 года, после интеграции в структуру «Роснефти», «Башнефть» принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей.

ПромышленностьНефтьОбществоВласть Башкортостан
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