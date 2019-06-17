Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Стало известно, где сборная России планирует провести матч квалификации Евро-2020 против Шотландии.

Как сообщил РФС на своем официальном сайте, встреча команд состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Ближайшие игры квалификации ЧЕ-2020 россияне проведут на выезде с Шотландией 6 сентября и с командой Казахстана на стадионе «Калининград» 9 сентября.

Ранее возможными местами проведения осенних домашних матчей сборной назывались «Самара Арена» и «Ростов Арена».

