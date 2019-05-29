В Зеленодольске произошел пожар в «Полукамушках»

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольске произошел пожар в расселенных домах №11 и 13 в Красном переулке.



Информация о пожаре в «Полукамушках» поступила в 13.00 по московскому времени. К прибытию первых пожарных подразделений дома горели открытым огнем по всей кровле. Деревянные пристрои также были охвачены пламенем.

Площадь пожара составила 250 кв. метров. В 13.47 он был локализован. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Полукамушки» обновят первую линию домов. Старт работ намечен на апрель, ремонт планируется завершить до конца 2019 года.

