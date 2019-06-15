Под Анапой в парке развлечений скончалась 8-летняя девочка из Казани

В парке развлечений в Джемете под Анапой скончалась 8-летняя девочка, приехавшая на курорт с родителями из Казани.

Инцидент произошел 9 июня, известно о нем стало только недавно. Школьница каталась на аттракционе Crazy Dance. Ребенку стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти ей жизнь, пишет издание «Анапское Черноморье».

По предварительным данным, у девочки случился сердечный приступ.

В настоящее время Следком проводит проверку по данному факту.

Напомним, в прошлом году в Сочи унесло в открытое море мальчика из Татарстана, он погиб.