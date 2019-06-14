Международные резервы России впервые за 5 лет перевалили за $500 млрд

Центробанк сообщил, что с 31 мая по 7 июня международные резервы РФ составили $502,7 млрд, впервые с января 2014 года превысив отметку в полтриллиона долларов. При этом рост за неделю составил 1,5%.

«Объем международных резервов по состоянию на 7 июня составил 502,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 миллиарда долларов США, или на 1,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что по состоянию на 24 мая 2019 года международные резервы составили $492,2 млрд, снизившись за неделю на 0,4%.