Замглавы Минсельхоза РТ: обмеление Куйбышевского водохранилища не нанесет ущерба земледелию

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов заявил, что снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище не нанесет ущерба сельскому хозяйству республики.

«В целом для земледелия я ущерба не вижу. Обеспечение влагой на полях для сельхозкультур достаточно хорошее», — сказал Габдрахманов.

Он также уточнил, что всего в Татарстане свыше 30 тыс. гектаров орошаемых земель, которые расположены рядом с гидротехническими сооружениями и прудами, передает ИА «Татар-информ».

Также Габдрахманов рассказал, что Минсельхоз Татарстана рассчитывает получить финансовую помощь от федеральных властей после гибели озимых культур на республиканских полях.

