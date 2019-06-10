WADA 18 июня передаст IAAF большую часть данных допинг-проб из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 18 июня передаст независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) большую часть данных о допинг-пробах московской лаборатории.

По словам главы рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсена, пока не известно, насколько долго продлится изучение этих данных, передает ТАСС.



Напомним, что 9 июня IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Рене Андерсен сообщил, что вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. Кроме того, рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать.

