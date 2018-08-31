СКР назвал причиной падения самолета Качиньского ошибку экипажа

Причиной авиакатастрофы под Смоленском польского «борта №1» в 2010 году стали ошибочные действия экипажа самолета, взрыва на его борту не было. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения в невидимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли», — заявила она.

По словам Петренко, «у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего».

«Версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», — добавила она.

Ранее в СКР сообщили, что версия о взрыве в самолете президенте Польши опровергнута российскими следователями и специалистами МАК.

Напомним, что самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.

