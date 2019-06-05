Пилотное тестирование 5G в Москве могут завершить к концу 2019 года

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы предлагает подвести итоги пилотного тестирования сетей 5G до конца 2019 года.



Как сообщил «Ведомостям» представитель Минкомсвязи, изначально завершение пилота планировалось в 2020 году.



В проекте решений заседания ГКРЧ, которое запланировано на сегодня, сказано, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25—29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать такие сети в столице на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити».



Ранее в правительстве РФ подсчитали, что затраты компаний на создание сети 5G могут составить 650 млрд рублей.

