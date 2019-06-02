Глава минобороны Японии может первый раз за 10 лет посетить Китай — СМИ

Министр обороны Японии Такэси Ивая планирует до конца этого года посетить Китай. Эта поездка станет первым визитом главы японского оборонного ведомства в КНР за более чем 10 лет.

По данным Yomiuri Shimbun, договоренность о визите японской делегации в Китай была достигнута на встрече Такэси Иваи и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ в Сингапуре на полях международной конференции по вопросам безопасности в АТР «Шангри-ла диалог».

Стороны также обсудили создание механизма предотвращения столкновений боевых судов и самолетов двух стран.

Развитие отношений между Японией Китаем тормозит территориальный спор вокруг островов Сенкаку. В прошлом году между странами наметилось некое потепления после визита премьер-министра Синдзо Абэ в Китай.

