ПСО «Казань» подтвердило, что продолжит строительство второй очереди космодрома «Восточный»

ПСО «Казань» продолжит заниматься строительством космодрома «Восточный», сообщает ТАСС.

Об этом заявил источник в строительной отрасли. Пресс-секретарь производственно-строительного объединения Светлана Брайловская подтвердила эту информацию.

Ранее источник также сообщил о том, что компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром. «Отдельные работы по строительству второй очереди уже начались», — отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне этого года планируется начать строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ. При этом он не уточнил, кто будет застройщиком объекта.

