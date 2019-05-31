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ПСО «Казань» подтвердило, что продолжит строительство второй очереди космодрома «Восточный»

11:13, 31.05.2019
ПСО «Казань» подтвердило, что продолжит строительство второй очереди космодрома «Восточный»
Фото: kremlin.ru

ПСО «Казань» продолжит заниматься строительством космодрома «Восточный», сообщает ТАСС.

Об этом заявил источник в строительной отрасли. Пресс-секретарь производственно-строительного объединения Светлана Брайловская подтвердила эту информацию.

Ранее источник также сообщил о том, что компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром. «Отдельные работы по строительству второй очереди уже начались», — отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне этого года планируется начать строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ. При этом он не уточнил, кто будет застройщиком объекта.

ОбществоВласть Татарстан
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