В Совет директоров «Удмуртнефти» предложили ввести еще одного представителя китайской Sinopec

Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» утвердил ряд документов к общему собранию акционеров. Кроме того, добавлен новый кандидат для голосования на выборах в сам совет.

Им стал Сюй Чуаньхуэй (Xu Chuanhui), следует из сообщения компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня.

На сегодня в совет директоров «Удмуртнефти» входят четыре представителя китайской компании Sinopec: Ли Цзиньхун, Лю Цзяньминь, Ян Хуайи и Ву Синьминь.

Кроме них в совете также находятся Игорь Жерж, Алексей Пилипенко, Андрей Топал, Леонид Прокудин и Артем Пригода.

Напомним, что с 2006 года акционерами ОАО «Удмуртнефть» являются «Роснефть» и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec.