Сегодня Минниханов обсудит переход застройщиков на эскроу-счета на заседании рабочей группы Госсовета РФ

30 мая президент Татарстана Рустам Минниханов во время заседания рабочей группы Госсовета РФ обсудит переход местных застройщиков и банков на эскроу-счета, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Она подчеркнула, что Минниханов уже приглашал на совещание представителей банков, которые будут взаимодействовать с застройщиками по новой схеме, собрал предложения и услышал имеющиеся вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике Татарстан девять банков приступили к работе с эскроу-счетами. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«Вести эту работу уполномочены банк «Дом.рф», Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Ак Барс Банк», банк «Открытие» и «Аверс», — цитирует Галимову РБК.

