В Татарстане арестанта будут судить за побег из здания суда

В Татарстане будут судить жителя Камско-Устьинского района, который сбежал из-под стражи в здании суда.

По версии дознания, 13 августа 2018 года обвиняемый, находясь под стражей в здании Камско-Устьинского районного суда, отперев запорное устройство калитки помещения, через окно покинул здание суда. Однако затем его задержали сотрудники полиции в лесном массиве между пгт Камское Устье и пгт Куйбышевский Затон, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении»). Свою вину фигурант дела полностью признал.