В Казани подписали меморандум о сотрудничестве России и Греции в области сохранения и развития общего культурного наследия

Меморандум о сотрудничестве в области сохранения, приумножения и развития общего культурного наследия в Российской Федерации и Греческой Республике подписали сегодня в казанском «Корстоне» президент Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Александр Кудрявцев и президент Совета по охране памятников и достопримечательных мест ИКОМОС Атанасиос Накасис.

Подписание состоялось в рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции по вопросам сохранения культурного наследия. Цель заключения меморандума — установление общих принципов сотрудничества в организации деятельности и обмене информацией, подчеркнули представители сторон.

О том, что обсуждали участники конференции и какое впечатление произвела на них Казань, читайте сегодня в репортаже «Реального времени».