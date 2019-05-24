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РЖД планируют открыть представительство в Японии в 2019 году

08:13, 24.05.2019
РЖД планируют открыть представительство в Японии в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) намерено открыть собственное представительство в Японии. Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

На данный момент ведется подготовительная работа и переговоры с властями Японии. Планируется, что представительство начнет свою работу в течение 2019 года, передает ТАСС

Вопрос согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, ранее в РЖД назвали возможные направления строительства ВСМ.

ОбществоБизнесТранспорт
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