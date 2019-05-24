РЖД планируют открыть представительство в Японии в 2019 году
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) намерено открыть собственное представительство в Японии. Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.
На данный момент ведется подготовительная работа и переговоры с властями Японии. Планируется, что представительство начнет свою работу в течение 2019 года, передает ТАСС
Вопрос согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.
Напомним, ранее в РЖД назвали возможные направления строительства ВСМ.ОбществоБизнесТранспорт
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