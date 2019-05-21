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Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными» и «спровоцированными»

09:58, 21.05.2019
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными» и «спровоцированными»
Фото: скриншот - Youtube.com

Акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге были «спровоцированы и проплачены». Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, он вместе с коллегами приезжал в Екатеринбург, чтобы лично посмотреть на то, что происходит в городе

«Можно протестовать по конкретному социальному вопросу и по конкретному объекту, но использовать такие факторы [межрелигиозные и межнациональные], мы считаем недопустимыми», — цитирует Гаврилова «РИА Новости».

Также депутат добавил, что ситуация вокруг возведения храма используется для расшатывания обстановки в России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района.

ОбществоВласть
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