В России начались испытания «умных» взрывателей для реактивных снарядов

Концерн «Техмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», проводит испытания «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия Александр Кочкин.

По его словам, в настоящее время специалисты выявляют все проблемные вопросы, связанные со снарядами. При этом он подчеркнул, что «динамика достаточно положительная».

«Эти боеприпасы более совершенные, более эффективные. В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний», — пояснил Кочкин ТАСС.

Он добавил, что «интеллектуальный» взрыватель сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Опытные образцы будут готовы в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия.