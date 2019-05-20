В России начались испытания «умных» взрывателей для реактивных снарядов
Концерн «Техмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», проводит испытания «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия Александр Кочкин.
По его словам, в настоящее время специалисты выявляют все проблемные вопросы, связанные со снарядами. При этом он подчеркнул, что «динамика достаточно положительная».
«Эти боеприпасы более совершенные, более эффективные. В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний», — пояснил Кочкин ТАСС.
Он добавил, что «интеллектуальный» взрыватель сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.
Опытные образцы будут готовы в 2020 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия.ПромышленностьОПК
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