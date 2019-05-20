В Сети опубликовано видео с места взрыва в Каире

В Сети появилось видео с места взрыва рядом с Национальным музеем Египта в Гизе. Ролик размещен на Youtube.

На кадрах виден поврежденный автобус, а также люди вокруг него. Предварительно в результате теракта пострадали 17 человек, среди них — граждане Египта и ЮАР.

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Напомним, инцидент случился в воскресенье, 19 мая, в районе строящегося национального музея в Каире. Среди пострадавших при взрыве бомбы в Египте россиян нет.