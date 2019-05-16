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Гендиректором аэропорта «Казань» стал Сергей Романцов

17:25, 16.05.2019
Гендиректором аэропорта «Казань» стал Сергей Романцов
Фото: kazan.aero

Генеральным директором АО «Международный аэропорт «Казань» назначен Сергей Романцов, который сменил на этом посту Алексея Старостина, руководившего аэропортом 11 лет.

Уточняется, что Романцов приступил к своим обязанностям сегодня, 16 мая. В число его приоритетных задач войдут дальнейшее повышение операционной эффективности аэропорта, а также развитие казанской воздушной гавани как одного из ведущих российских аэропортов и ее инфраструктуры, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сергей Романцов работает в авиации 26 лет. С 2012 года он занимал должность генерального директора ОАО «Аэропорт «Бегишево».

Ранее «Реальное время» писало, что Международный аэропорт «Казань» занял девятое место в рейтинге лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 млн человек в год по оценке Skytrax.

БизнесТранспорт Татарстан
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