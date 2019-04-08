Аэропорт Казани вошел в топ-10 лучших аэропортов мира по версии Skytrax

Международный аэропорт «Казань» занял девятое место в рейтинге аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 млн человек в год по оценке Skytrax.

Первая позиция рейтинга досталась аэропорту «Лондон-Сити». Далее следуют аэропорты Кито и Баку. В топ-5 также вошли Гуаякиль и Галифакс.

В рейтинге Skytrax учитывались такие параметры, как уровень качества предоставляемых услуг, комфорт пребывания в аэропорту, степень профессиональной подготовки персонала, безопасность пассажиров.

Напомним, в конце марта этого года Международный аэропорт «Казань» получил премию Skytrax за лучший аэропортовый персонал на территории России и СНГ.