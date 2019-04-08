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Аэропорт Казани вошел в топ-10 лучших аэропортов мира по версии Skytrax

17:15, 08.04.2019
Аэропорт Казани вошел в топ-10 лучших аэропортов мира по версии Skytrax
Фото: kazan.aero

Международный аэропорт «Казань» занял девятое место в рейтинге аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 млн человек в год по оценке Skytrax.

Первая позиция рейтинга досталась аэропорту «Лондон-Сити». Далее следуют аэропорты Кито и Баку. В топ-5 также вошли Гуаякиль и Галифакс.

В рейтинге Skytrax учитывались такие параметры, как уровень качества предоставляемых услуг, комфорт пребывания в аэропорту, степень профессиональной подготовки персонала, безопасность пассажиров.

Напомним, в конце марта этого года Международный аэропорт «Казань» получил премию Skytrax за лучший аэропортовый персонал на территории России и СНГ.

БизнесТранспорт Татарстан
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