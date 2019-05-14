Следком просит о новом аресте главы ОКБ им. Симонова

Фото: "Реальное время"

В Авиастроительном райсуде Казани в эти минуты рассматривают вопрос о новом аресте главы ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. С ходатайством об изменении ему меры пресечения в суд обратился представитель Главного следственного управления СКР, передает журналист «Реального времени».



Накануне с топ-менеджера оборонного предприятия сняли часть обвинений в хищениях средств по контрактам на разработку тяжелого беспилотника в объеме 1 млрд рублей с лишним, однако предъявили новое.

На заседание суда Александр Гомзин пришел вместе с супругой и адвокатом. Никакого задержания не было.

Обвиняемый заявил «Реальному времени», что его дело выгодно врагам страны и сфальсифицировано.

Ходатайство рассматривает председатель суда Раиль Шайдуллин.