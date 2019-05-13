МВД Татарстана рассказало подробности задержания старшеклассника, который взял в заложники одноклассников

Сегодня, около 11 утра, на номер 112 поступил звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии №7 Казани, которая заявила, что одноклассник ее дочери удерживает одноклассников в одном из кабинетов, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Он был вооружен пистолетом и ножом. В 11.40 подросток был задержан, никто не пострадал. В начале урока старшеклассник зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал. Сейчас с подростком работают специалисты МВД РТ.

Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы. Шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171.

