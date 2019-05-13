Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%

Жители России сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом текущего года. Данные за апрель приводит холдинг «Ромир».

Согласно исследованию, по сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы россиян наоборот выросли на 6,4% при инфляции в 5,2%.

Социологи отмечают, что в апреле на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы, в том числе праздники и каникулы, передает агентство «Прайм».

Исследование основывалось на данных скан-панели домохозяйств, базирующейся на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны.

Напомним, ранее аналитики рассказали, как вырастут зарплаты россиян в этом году.