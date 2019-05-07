Глава Верховного суда РТ просит приостановить полномочия подозреваемой казанской судьи

Фото: «Реальное время»

15 мая Квалификационная коллегия судей Татарстана рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой на время производства по ее уголовному делу.



С таким представлением в адрес коллегии обратился глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов — после возбуждения против Фирсовой уголовного дела о посредничестве взяточничеству.

В Квалифколлегии и Верховном суде ситуацию пока не комментируют.

Судья Марина Фирсова считает свое преследование незаконным и пытается оспорить действия следователей через суд.

Детали — в материале «Реального времени».