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Глава Верховного суда РТ просит приостановить полномочия подозреваемой казанской судьи

18:38, 07.05.2019
Глава Верховного суда РТ просит приостановить полномочия подозреваемой казанской судьи
Фото: «Реальное время»

15 мая Квалификационная коллегия судей Татарстана рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой на время производства по ее уголовному делу.

С таким представлением в адрес коллегии обратился глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов — после возбуждения против Фирсовой уголовного дела о посредничестве взяточничеству.

В Квалифколлегии и Верховном суде ситуацию пока не комментируют.

Судья Марина Фирсова считает свое преследование незаконным и пытается оспорить действия следователей через суд.

Детали — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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