Суд закрыл нижегородский концертный зал «Юпитер» из-за нарушений пожарной безопасности

В Нижнем Новгороде суд постановил закрыть концертный зал «Юпитер». Причиной стали нарушения пожарной безопасности.

Руководство заведения намерено обжаловать решение суда и не признает нарушения. Представитель концертного зала утверждает, что «Юпитер» может открыться уже 1 апреля.

Однако предварительное судебное заседание по этому вопросу назначено на 25 апреля, передает НИА «Нижний Новгород».

Издание «Коза пресс» опубликовало список претензий МЧС к помещениям концертного зала. Здание было реконструировано. Изначальная вместимость зала составляла менее 1,5 тысячи человек, а теперь он готов принять 2,3 тысячи человек.

Также вызвали вопросы огнестойкость материалов, пути эвакуации и прочее.