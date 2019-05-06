Следком завершил следственные действия на месте крушения самолета в Шереметьево

Следователи центрального аппарата СК России и криминалисты, которые были задействованы в расследовании аварийной посадки самолета, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево, завершили следственные действия на месте происшествия, сообщается на официальном портале СК РФ.

С взлетно-посадочной полосы изъяты все фрагменты сгоревшего самолета, их переместили в ангар для дальнейшей выкладки и исследования. Работа с потерпевшими и пострадавшими в результате авиакатастрофы продолжается.

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 46 рейсов, отправляющихся из московского аэропорта Шереметьево и прибывающих туда 6 и 7 мая. Из них 31 рейс был запланирован 6 мая и 15 рейсов — на 7 мая.

