Приговор Кокорину и Мамаеву вынесут до 15 мая

Пресненский районный суд Москвы вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 15 мая.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, приговор будет вынесен всем фигурантам одновременно, пишет RNS.

Напомним, 9 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года, Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои». 3 апреля суд продлил арест всем фигурантам до 25 сентября.