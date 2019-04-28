В Башкирии начал работу новый молочный завод

В пятницу, 26 апреля, в Башкирии начал работу Чишминский молочный завод. Объем вложений в предприятие составил 240 млн рублей.

Инвестор получил субсидии на приобретение оборудования в размере 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.

«Учитывая то, что в этом году тема переработки агропродукции станет превалирующей, ставим задачу, чтобы в большинстве районов республики были перерабатывающие мощности по мясу, молоку, меду. Добавочная стоимость продукции после переработки делает труд агрария маржинальным», — приводит пресс-служба министества слова главы Минсельхоза Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Было отмечено, что основной упор будет сделан на создание небольших производств, например на 50—60 тонн молока в сутки.

Ранее «Рельное время» писало, что «ЭкоНива» Штефана Дюрра планирует запустить производство молочной продукции на границе Татарстана и Башкирии.











