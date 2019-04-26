Mail.Ru планирует запуск голосового помощника и «умной колонки»

Mail.Ru Group рассчитывает запустить собственного голосового помощника «Маруся» уже к середине лета. Осенью в продажу должны поступить «умные колонки» компании.

«Сейчас в компании оттачивают навыки "Маруси". В конце июня-начале июля планируется ее запуск, в октябре будет колонка», — передает «РИА Новости» слова источника в группе.

Он подчеркнул, что Mail.Ru Group собирается выпустить колонку принципиально отличную от «Яндекс.Станции». Рассматривался даже дизайн в виде кристалла, но такой вариант оказался дорогим, к тому же стекло негативно влияло на звук.

"Маруся" также будет интегрирована не только в «умную клолнку», но и в другие продукты компании, включая главную страницу сервиса.

Напомним, что по итогам I квартала 2019 года в Mail.ru Group отчитались о росте выручки до 20,1 млрд рублей.



