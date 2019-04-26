Владимир Федотов: «Оренбург» не перестал играть, даже оставшись в меньшинстве»

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Наставник оренбургского футбольного клуба Владимир Федотов прокомментировал итоги матча против красноярского «Енисея» и отметил боевой дух своей команды, несмотря на гостевое поражение.



«Начали игру хорошо, имели моменты. На мой взгляд, когда наш игрок уходил один в один — там был пенальти. Таких эпизода было два. Что касается пенальти, то очень сложно оценить эпизод, не совсем понятно, кто кого держал. Нужно разбираться. Тем не менее после пропущенного гола команда не бросила играть, оставшись вдесятером. Созидала, воспользовалась расслабленностью и забила хороший гол», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

«Был еще у нас стопроцентный момент, когда вратарь выпустил из рук мяч, но игрок не воспользовался моментом. В связи с этим получили в наказание глупейший гол. Футбол такое не прощает», — добавил тренер.



Напомним, игра 25-го тура РПЛ в Красноярске завершилась победой «Енисея» — 2:1. На 64-й минуте за две желтые карточки был удален с поля полузащитник «Оренбурга» Григорий Чиркин.

