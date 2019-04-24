Глава Следкома объяснил, зачем изучал видео на ноутбуке с помощью лупы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что использовал лупу для изучения видеозаписи на ноутбуке, так как она была плохого качества и ее увеличили до того предела, когда «уже ничего не понятно». Об этом он сообщил во время международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.



«Я взял лупу и стал — что делать? Применять оптическое изображение на цифровое», — сказал глава СК, подчеркнув, что «создал этой лупой новый мем».



По его словам, речь идет о видео с камеры видеонаблюдения по делу о гибели человека на озере. В результате, как отметил Бастрыкин, преступление было раскрыто, пишет «РИА Новости».

Ранее Бастрыкин рассказал, что устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков терпел издевательства сверстников из-за материального положения.

