Сборная России второй раз обыграла Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Хоккеисты сборной России второй раз обыграли команду Швейцарии в рамках Еврочелленджа.
Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 5:1. У россиян дубль оформил Владимир Ткачев (38-я и 44-я минуты), по шайбе забросили Наиль Якупов (9), Александр Барабанов (19) и Сергей Плотников (58). У швейцарцев отличился Алессио Бертаджа (46).
Напомним, что первый раз в рамках Еврочелленджа соперники встречались 18 апреля. Тогда сборная России одержала победу со счетом 5:2.
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