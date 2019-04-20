Сборная России второй раз обыграла Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Хоккеисты сборной России второй раз обыграли команду Швейцарии в рамках Еврочелленджа.

Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 5:1. У россиян дубль оформил Владимир Ткачев (38-я и 44-я минуты), по шайбе забросили Наиль Якупов (9), Александр Барабанов (19) и Сергей Плотников (58). У швейцарцев отличился Алессио Бертаджа (46).

Напомним, что первый раз в рамках Еврочелленджа соперники встречались 18 апреля. Тогда сборная России одержала победу со счетом 5:2.

