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«Уфа» дома проиграла тульскому «Арсеналу»

13:24, 20.04.2019
«Уфа» дома проиграла тульскому «Арсеналу»
Фото: vk.com/ufafc

Футбольный клуб «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Уфе и завершилась со счетом 1:2. В составе «Уфы» гол забил Сильвестр Игбун на 38-й минуте. За «Арсенал» отличились Зелимхан Бакаев (3-я) и Игорь Горбатенко (24-я).

После 24 игр «Уфа идет на 14-м месте в чемпионате России с 21 очком. «Арсенал» занимает седьмую позицию, имея в своем активе 35 очков.

Следующий матч «Уфа» проведет на выезде против казанского «Рубина». Игра состоится 24 апреля.

СпортФутбол Башкортостан
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