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Белоруссия готова продать БелАЗ и МАЗ

13:23, 19.04.2019
Белоруссия готова продать БелАЗ и МАЗ
Фото: commons.wikimedia.org

Белоруссия может продать «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) и «Минский автомобильный завод» (МАЗ). Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, пишет «РИА Новости».

«Я и БелАЗ готов продать, и МАЗ, но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника», — сказал он.

Напомним, в декабре 2010 года появилась информация об объединении КАМАЗа и МАЗа. Тогда же было озвучено предполагаемое название будущего холдинга — «Росбелавто».

В октябре 2013 года стало ясно, что объединения минского ОАО «МАЗ» и российского ОАО «КАМАЗ» не будет. Лукашенко заявил, что слияние невыгодно МАЗу и даже может привести к уничтожению предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьМашиностроение
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