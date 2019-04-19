Белоруссия готова продать БелАЗ и МАЗ

Белоруссия может продать «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) и «Минский автомобильный завод» (МАЗ). Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, пишет «РИА Новости».

«Я и БелАЗ готов продать, и МАЗ, но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника», — сказал он.

Напомним, в декабре 2010 года появилась информация об объединении КАМАЗа и МАЗа. Тогда же было озвучено предполагаемое название будущего холдинга — «Росбелавто».

В октябре 2013 года стало ясно, что объединения минского ОАО «МАЗ» и российского ОАО «КАМАЗ» не будет. Лукашенко заявил, что слияние невыгодно МАЗу и даже может привести к уничтожению предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».