Ростех представит дорожные карты по развитию «сквозных» цифровых технологий в Иннополисе на ЦИПР-2019

Национальный центр информатизации, входящий в Ростех, и группа компаний «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») заключили соглашение о сотрудничестве.

Оно в том числе предусматривает совместную разработку дорожной карты по большим данным в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В рамках соглашения создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Ростеха, «Форпоста», Ассоциации участников рынка больших данных, органов государственной власти, бизнеса, АНО «Цифровая экономика» и другие.

Всего должны быть разработаны девять дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий для нацпроекта «Цифровая экономика». Исполнителями четырех контрактов из девяти стали дочерние организации Ростеха, которые подготовят дорожные карты по системе распределенного реестра, большим данным, промышленному интернету вещей и технологиям беспроводной связи. Их представят 23 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2019» (ЦИПР-2019), которая пройдет в Иннополисе.

Ранее Университет Иннополис выиграл тендер «Росатома» на разработку дорожной карты развития робототехники в России до 2024 года.