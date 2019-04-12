Нефть эталонных марок продолжает расти шестую неделю подряд впервые с 2016 года

Стоимость эталонных марок растет шестую неделю подряд. Это происходит впервые с 2016 года.



Так, нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE к 8:18 мск подорожала на $0,26, до $71,09 за баррель.

Стоимость майского фьючерса WTI на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени на $0,28, до $63,86 за баррель.

Основным драйвером роста нефтяного рынка является соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле из-за проблем в этих странах, пишет «Интерфакс».

Напомним, 8 апреля цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 года превысила отметку в $71 за баррель. Согласно результатам торгов на бирже ICE, цена на нефть Brent достигла $71,08. Цена фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% — до 64,02 доллара за баррель.