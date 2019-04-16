РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал решение палаты по разрешению споров по итогам рассмотрения жалобы игрока Ильи Самошникова в отношении его бывшей команды ФК «Оренбург».



По итогам расследования принято решение частично удовлетворить иск футболиста. Трудовой договор между сторонами признан заключенным и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны клуба. Таким образом, «Оренбург» должен частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.



Оренбургский клуб должен будет выплатить ярославскому «Шиннику», за который выступал футболист, трансферную задолженность. Также на клуб наложен запрет на регистрацию новичков, который может быть снят по итогам рассмотрения апелляции со стороны «Оренбурга».